Herzogin Meghan teilt wichtige Botschaft am Internationalen Mädchentag

Herzogin Meghan (44) hat am 11. Oktober auf die Benachteiligung von Mädchen hingewiesen. In einem wichtigen Statement setzt sie sich für die Rechte von Mädchen auf der ganzen Welt ein.
Auf ihrem Instagram–Account hat Meghan am diesjährigen Internationalen Mädchentag einen kurzen Videoclip veröffentlicht, der ihre Tochter Lilibet (4) dabei zeigt, wie sie über eine Wiese rennt. Auf einem ebenfalls geteilten Foto hält die Ehefrau von Prinz Harry (41) die gemeinsame Tochter an der Hand. Dazu veröffentlicht die Herzogin von Sussex wenige Zeilen, in denen sie jeden dazu auffordert, sich für Mädchen einzusetzen.
«An alle Mädchen – diese Welt gehört euch», schreibt Meghan im beigefügten Kommentar. «Tut alles, was ihr könnt, um eure Rechte zu schützen, erhebt eure Stimme, unterstützt euch gegenseitig. Wir werden dasselbe für euch tun. Das ist euer Recht und unsere Verantwortung. Auf geht's, Mädchen!»
«Jedes Mädchen, überall, verdient Gleichberechtigung, Chancen und Würde»
Mit dem Internationalen Mädchentag, auch Weltmädchentag, möchten die Vereinten Nationen Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen lenken, denen sich Mädchen auf der ganzen Welt immer noch gegenübersehen. «Jedes Mädchen, überall, verdient Gleichberechtigung, Chancen und Würde», wird UN–Generalsekretär António Guterres (76) zitiert.
Auf der Webseite der Vereinten Nationen heisst es daher unter anderem auch: «Eine Investition in die Verwirklichung des Potenzials jugendlicher Mädchen stärkt ihre Rechte heute und verspricht eine gerechtere und blühende Zukunft, in der die Hälfte der Menschheit gleichberechtigt an der Lösung der Probleme des Klimawandels, politischer Konflikte, des Wirtschaftswachstums, der Krankheitsprävention und der globalen Nachhaltigkeit mitwirkt.» In diesem Jahr steht der Internationale Mädchentag unter dem Motto: «The girl I am, the change I lead: Girls on the frontlines of crisis» (dt. «Das Mädchen, das ich bin, der Wandel, den ich anführe: Mädchen in vorderster Reihe von Krisensituationen»).
Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, erklärt: «Wir sind davon überzeugt, dass die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht ist, sondern auch eine notwendige Grundlage für eine friedliche, gerechte und nachhaltige Welt. Auch die Kinderrechte lassen sich nur verwirklichen, wenn alle Kinder unabhängig vom Geschlecht gleichermassen geschützt und gefördert aufwachsen.» Oder wie Meghan sagen würde: Das ist euer Recht und unsere Verantwortung!