Herzogin Meghan: «The Sun» entschuldigt sich für hasserfüllte Kolumne

In einer der empörendsten Passagen des Stückes hatte Clarkson geschrieben, er «träume von dem Tag, an dem [Herzogin Meghan] nackt durch jede Stadt Grossbritanniens getrieben wird, während die Menge ‹Schande!› ruft und sie mit Exkrementen bewirft». Diese Textstelle hatte der als Provokateur bekannte Moderator in einem Tweet als «ungeschickte Anspielung auf eine Szene aus der Serie ‹Game of Thrones›» bezeichnet. Clarkson entschuldigte sich in seinem Tweet für von ihm verursachten Schmerz und gelobte, in Zukunft vorsichtiger zu sein.