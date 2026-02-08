Herzogin Meghan: Überraschender Wow-Auftritt bei Spendengala

Ohne Harry auf dem Teppich

Ehemann Prinz Harry (41) war an diesem Abend nicht an Meghans Seite. Erst kurz zuvor hatten sich die beiden jedoch gemeinsam auf dem roten Teppich präsentiert: Beim Sundance Film Festival in Salt Lake City feierten Harry und Meghan Ende Januar die Weltpremiere des Dokumentarfilms «Cookie Queens», bei dem sie als Executive Producer mitwirkten. Wesentlich lässiger als in Los Angeles erschien Meghan dort in einer schwarzen Hose und einem schwarzen Rollkragenpullover, der Sohn von König Charles trug eine grüne Hose und eine dunkelblaue Jacke mit Westenoptik.