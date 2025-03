Herzogin Meghan überrascht Fans bei Screening ihrer Netflix-Serie

Einen Tag vor dem Start von Herzogin Meghans (43) Netflix–Show «With Love, Meghan» durften einige ihrer Followerinnen aus «The Tig»–Tagen die Serie vorab in einem Screening in New York City ansehen. Die Fans staunten nicht schlecht, als sie plötzlich von Meghan selbst überrascht wurden. Meghan teilte mehrere Clips und Fotos des Events in ihrer Instagram–Story.