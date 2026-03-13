Herzogin Meghan: Überraschungsbesuch in Kinderkrankenhaus

Ihr erster Stopp führte Meghan in die sogenannte Kreativ–Oase des Hauses, wo sie gemeinsam mit kleinen Patienten Aquarelle malte. Auf den Fotos, die das CHLA veröffentlichte, ist die Herzogin mit schwarzer Maske zu sehen, wie sie lachend neben den Kindern sitzt – auf den Tischen Pinsel, Farben und Bilder von Hello Kitty. Im Anschluss besuchte Meghan auch jene Kinder, die ihr Zimmer nicht verlassen konnten und deshalb an der Aktivität nicht teilnehmen durften.