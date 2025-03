Herzogin Meghan und Gwyneth Paltrow: Kein «Krieg der Lifestyle-Ikonen»

«Verstehst du den Streit?»

In einer Frage–Antwort–Runde in ihrer Story bekam Paltrow von einem Fan die Frage gestellt: «Verstehst du den Meghan–Markle–Streit, den ihr laut Social Media habt?» Woraufhin Paltrow direkt in die Kamera antwortet: «Ich verstehe das wirklich überhaupt nicht.» Anschliessend schwenkt die Kamera mit Paltrows Frage an jemanden ausserhalb des Sichtfelds in der Küche: «Verstehst du das?» Dann erscheint Meghan auf dem Bildschirm, die gemeinsam mit ihr am Tisch sitzt, ein Stück Kuchen ist und mit einem Schulterzucken zu verstehen gibt, dass sie ebenfalls keine Ahnung habe.