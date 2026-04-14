Herzogin Meghan und Prinz Harry: Auf den Spuren von Prinzessian Diana

Begeisterter Empfang

In dem Kinderkrankenhaus wurde das Paar von Hunderten Patienten, deren Angehörigen und Mitarbeitern empfangen, die Spalier standen und aus den Fenstern ihrer Büros zuschauten. Meghan und Harry liefen Hand in Hand durch die Menge, lachten und winkten. Sie posierten mit den Familien für Selfies und hockten sich zu den Kindern im Rollstuhl hinunter, um mit ihnen zu sprechen. Auf die Frage, worauf er sich bei ihrem Besuch am meisten freue, antwortete Prinz Harry laut «People»: «Auf alles!» Seine Ehefrau hatte zu dem Anlass ein marineblaues Kleid der australischen Designerin Karen Gee gewählt, kombiniert mit Pumps von Dior.