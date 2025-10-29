Herzogin Meghan und Prinz Harry: Baseball-Date-Night im Partnerlook

Herzogpaar mit blauen Kappen

Am Dienstagabend war das Paar unter den Zuschauern im Dodger Stadium. Die MLB teilte ein Video ihrer Ankunft auf X. Die beiden nahmen in der ersten Reihe Platz und trugen blaue Dodgers–Kappen. Herzogin Meghan wählte dazu dunkle Hosen und ein übergrosses weisses Hemd, über das sie einen dunklen Pullover gelegt hatte. Ihr Ehemann erschien in einem ähnlichen Look: Er trug eine schwarze Jacke über einem weissen T–Shirt und einer dunklen Hose.