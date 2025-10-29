Herzogin Meghan und Prinz Harry: Baseball-Date-Night im Partnerlook

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben einen Überraschungsauftritt bei einem Baseballspiel in Los Angeles hingelegt. Das Paar sah sich Spiel vier der World Series 2025 zwischen den Toronto Blue Jays und den Los Angeles Dodgers an. Mit ihren Kappen machten sie dabei klar, für wen sie die Daumen drücken.
Herzogpaar mit blauen Kappen
Am Dienstagabend war das Paar unter den Zuschauern im Dodger Stadium. Die MLB teilte ein Video ihrer Ankunft auf X. Die beiden nahmen in der ersten Reihe Platz und trugen blaue Dodgers–Kappen. Herzogin Meghan wählte dazu dunkle Hosen und ein übergrosses weisses Hemd, über das sie einen dunklen Pullover gelegt hatte. Ihr Ehemann erschien in einem ähnlichen Look: Er trug eine schwarze Jacke über einem weissen T–Shirt und einer dunklen Hose.
Meghan gilt seit Jahren als Dodgers–Fan und wurde schon häufiger mit der blauen Kappe gesehen. Allerdings hat auch Toronto einen besonderen Platz in ihrem Herzen, da sie dort ihre Serie «Suits» gedreht hat.
Erste Festtagskollektion von «As ever»
Der Auftritt erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die Herzogin von Sussex die erste Weihnachtskollektion ihrer Lifestyle–Marke «As ever» mit Schaumwein, Salbeihonig und Geschenksets herausgebracht hat, die einige private Anspielungen enthält. So steht etwa die Duftkerze «No. 519» für den Hochzeitstag am 19. Mai.
Auch Austin Butler und Sydney Sweeney feuerten die Dodgers an
Neben dem Herzogpaar von Sussex liessen sich auch weitere Prominente das Baseballspiel nicht entgehen. So wurden etwa auch die Schauspieler Austin Butler (34) und Sydney Sweeney (28) im Publikum gesichtet. Trotz der Starbesetzung verloren die Dodgers ihr Heimspiel.