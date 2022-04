Herzogin Meghan und Prinz Harry: Es gab Diskussionen um Archies Namen

Auch Prinz Harry war mit seinen Gedanken während der Veranstaltung oft bei seinen Kindern. Bei der Eröffnungsfeier am Samstag, erzählte er von den Karriereplänen des kleinen Archies. «Wenn ich mit meinem Sohn Archie darüber spreche, was er werden möchte, wenn er gross ist, ist es an manchen Tagen ein Astronaut, an anderen Tagen ein Pilot - offensichtlich ein Hubschrauberpilot - oder Kwazii von den Oktonauten», sagte Harry lachend.