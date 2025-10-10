Herzogin Meghan und Prinz Harry: Hand in Hand bei Gala in New York

Persönliche Worte über die Kinder

Als das Paar die Bühne der World Mental Health Day Gala in den Spring Studios betrat, wurde es persönlich. «Unsere Kinder, Archie und Lilibet, sind gerade mal sechs und vier Jahre alt», sagte Meghan laut «People» sichtlich bewegt und hielt einen Moment inne. «Kann man das glauben?» Die Herzogin von Sussex sprach offen über die Herausforderungen, vor denen Eltern in der digitalen Ära stehen. Zwar seien ihre Kinder noch zu jung für Social Media, doch der Tag werde kommen. «Wie so viele Eltern denken wir ständig darüber nach, wie wir die Vorteile der Technologie nutzen können, während wir gleichzeitig vor ihren Gefahren schützen», erklärte die 44–Jährige.