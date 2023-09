Herzogin Meghan und Prinz Harry unterstützen Schülerinnen in Nigeria

Die Verbundenheit zwischen Nigeria und den beiden Royals wurde auch bereits während der sechsten Auflage der Invictus Games in Düsseldorf Anfang September deutlich. Damals nahm das westafrikanische Land zum ersten Mal daran teil, was Harry sogar in seiner Eröffnungsrede bemerkte. Zwar blieb er als Pate und Gründer neutral, seine Frau Meghan hingegen habe gewisse Sympathien: «Ich will nicht sagen, dass wir bei uns zu Hause jemanden bevorzugen, aber seit meine Frau herausgefunden hat, dass sie nigerianischer Abstammung ist, wird es in diesem Jahr ein wenig konkurrierender.»