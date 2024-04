Herzogin Meghan unterstützt Charity-Projekt mit «Suits»-Kollegin

Die «Alliance of Moms» («Allianz der Mütter») beschreibt sich selbst als eine «Gemeinschaft von Müttern für Mütter». Zajfen, Spencer und Meghan sind auf den geposteten Fotos in Jeans und Charity–T–Shirt abgebildet. «Love like a mother» («Liebe wie eine Mutter») ist darauf zu lesen. Dies ist auch gleichzeitig der Name einer aktuellen Kampagne. Erlöse aus dem Verkauf der T–Shirts sollen jungen Eltern und deren Kindern in Pflegeunterbringungen zugutekommen und diese unter anderem mit Bildungsmassnahmen und wesentlichen Dienstleistungen unterstützen.