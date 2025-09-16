Herzogin Meghan: US-Komiker Michael Pavano zieht sie durch den Kakao

Nach dem Urlaub nimmt er sich die Seeigel–Folge vor

Zum Erscheinen der zweiten Staffel am 26. August warteten Pavano–Fans bereits sehnsüchtig auf neue Persiflagen. «Meghan hat dir gerade so viel neues Material auf einem Tablett geliefert», schrieb etwa eine Userin. Andere bekundeten, sie könnten es kaum abwarten, seine Version der neuen Folgen zu sehen – vor allem die Episode mit Model Chrissy Teigen (39). Etwas gedulden mussten sich die Parodie–Liebhaber allerdings, denn Pavano befand sich ausgerechnet zum Starttermin im Familienurlaub mit Mutter und Schwester in New Jersey. «Es juckt mich», teilte der 31–Jährige kurz mit und kündigte an: «Wenn ich zurückkehre, beginne ich mit der Arbeit.»