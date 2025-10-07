Herzogin Meghan verkauft jetzt auch Weisswein

Herzogin Meghan (43) hat ihrer Lifestyle–Marke «As ever» ein neues Produkt hinzugefügt. Die Ehefrau von Prinz Harry (41) kündigte mit einem subtilen Instagram–Post an, dass es ab sofort einen Sauvignon Blanc bei ihr zu kaufen gibt. «Wir haben gehört, dass ihr uns vermisst. Wir sind zurück und haben einen neuen Freund mitgebracht», schrieb die Marke unter einer Bildergalerie.