Herzogin Meghans Netflix-Show: Chrissy Teigen wird zu Gast sein

Hochkarätige Gäste für Staffel zwei

Neben Chrissy Teigen hat die Herzogin bereits einen weiteren prominenten Gast für die zweite Staffel ihrer Show verraten. Bei einem Auftritt beim Time100–Gipfel in New York am 23. April verkündete Meghan, dass auch der renommierte Koch José Andrés in der zweiten Staffel zu sehen sein wird. Er ist nicht nur ein Spitzenkoch, sondern auch Gründer von «World Central Kitchen», einer gemeinnützigen Organisation, die Gemeinden in humanitären Krisen mit Nahrungsmitteln versorgt. Die Archewell Foundation von Meghan und Ehemann Prinz Harry unterstützt diese Organisation seit ihrer Gründung im Jahr 2020.