Herzogin Sophie tauscht Abendrobe gegen Kampfanzug

Sie feuerte die Soldaten dabei an, als diese sich dem «Duchess of Edinburgh Cup» in Sandhurst stellten. Beim jährlichen militärischen Wettkampf treten verschiedene Einheiten der Armee gegeneinander an, um den Teamgeist zwischen den verschiedenen Regimentern und Einheiten zu fördern. Die Herzogin nimmt den Wettkampf zum Anlass, ihre Verbindung zu ihren Einheiten zu pflegen und deren Leistungen persönlich zu würdigen.