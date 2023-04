Heuert «Star Wars»-Star Adam Driver bei Marvel an?

Bereits offiziell von Marvel bestätigt ist, dass «WandaVision»-Regisseur Matt Shakman (47) den kommenden «Fantastic Four»-Film inszeniert. Für das Drehbuch zeichnet Josh Friedman (56) verantwortlich, der zuvor schon an James Camerons (68) Blockbuster-Erfolg «Avatar: The Way of Water» beteiligt war. Die Dreharbeiten zum MCU-Debüt der ikonischen Superhelden-Gruppe sollen zu Beginn des kommenden Jahres starten.