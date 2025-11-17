Heulkrampf vor Anwaltsprüfung: Kim Kardashian teilt emotionalen Moment

Neuer Anlauf im Februar

Am 8. November gab die 45–Jährige bekannt, dass sie die im Juli absolvierte Prüfung zur Anwaltskammer von Kalifornien nicht bestanden hat. «Nun ja... ich bin noch keine Anwältin. Ich spiele nur eine sehr gut gekleidete im Fernsehen», schrieb sie in ihren Instagram–Storys und bezog sich dabei auf ihre Rolle als Anwältin Allura Grant in dem Justizdrama «All's Fair» von Hulu. «Sechs Jahre nach Beginn meines Jurastudiums bin ich immer noch voll dabei, bis ich die Anwaltsprüfung bestanden habe. Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit.» Im Februar 2026 kann sie die kalifornische Anwaltsprüfung wiederholen.