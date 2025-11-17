Heulkrampf vor Anwaltsprüfung: Kim Kardashian teilt emotionalen Moment

Kim Kardashian (45) zeigt in einem Clip, wie hart die Vorbereitung auf ihre Anwaltsprüfung für sie war – bittere Tränen inklusive. Genutzt hat es bekanntlich nichts.
Erst zuversichtlich, dann in Tränen aufgelöst
Das Video schildert nun detailliert die zwei Wochen vor der Prüfung, die darüber entscheidet, ob man zur Ausübung des Anwaltsberufs in dem jeweiligen Bundesstaat berechtigt ist. Darin zeigt sich Kardashian erst zuversichtlich mit vielen handschriftlichen Notizen und erklärt, was sie schon alles gelernt habe. Sie betont: «Ich werde es schaffen.»
Später ist sie dann allerdings in Tränen aufgelöst im Bett zu sehen: «Ich bin einfach so müde, und jedes Mal, wenn ich denke, ich wäre einen Schritt voraus, passiert etwas, das mich daran hindern soll. Ein Teil von mir will aufhören. Ich habe einfach das Gefühl, mein Gehirn explodiert gleich.»
Sie studiere «seit vier Monaten durchgehend» und habe «alle Arbeitsaufträge abgesagt». Sie nehme nicht einmal mehr berufliche Anrufe entgegen. «Ich mache eigentlich nichts ausser Mutter sein und studieren», stellt Kardashian fest, die mit ihrem Ex–Mann Kanye West (48) vier Kinder hat: North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6).
Kardashian merkt in dem Clip auch an, dass sie sich zwei Wochen vor dem Test auf der Zielgeraden befinde und deshalb ihre Kinder in einen «tollen Urlaub» geschickt habe, um sich besser konzentrieren zu können. Sie habe aber «ein paar Bandscheibenprobleme» und müsse deshalb eine Rückenstütze tragen. Das sei das «schlechteste Timing».
Neuer Anlauf im Februar
Am 8. November gab die 45–Jährige bekannt, dass sie die im Juli absolvierte Prüfung zur Anwaltskammer von Kalifornien nicht bestanden hat. «Nun ja... ich bin noch keine Anwältin. Ich spiele nur eine sehr gut gekleidete im Fernsehen», schrieb sie in ihren Instagram–Storys und bezog sich dabei auf ihre Rolle als Anwältin Allura Grant in dem Justizdrama «All's Fair» von Hulu. «Sechs Jahre nach Beginn meines Jurastudiums bin ich immer noch voll dabei, bis ich die Anwaltsprüfung bestanden habe. Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit.» Im Februar 2026 kann sie die kalifornische Anwaltsprüfung wiederholen.