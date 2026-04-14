Heuschnupfen-Saison: Das passiert bei Allergien im Körper

Warum jeder Körper anders reagiert

Dass manche Menschen massiv unter Birkenpollen leiden, während andere erst bei Gräsern Symptome zeigen, liegt an der individuellen Programmierung des Immunsystems. Die genetische Veranlagung bestimmt oft, wie empfindlich die Rezeptoren auf bestimmte Eiweissstrukturen reagieren. Zudem spielt die sogenannte Sensibilisierung eine Rolle: Das Immunsystem speichert beim ersten Kontakt ein spezifisches «Fahndungsfoto» eines Pollens ab. In welcher Lebensphase und unter welchen Umweltbedingungen dieser Erstkontakt stattfand, entscheidet darüber, ob man künftig auf Hasel, Birke oder Beifuss reagiert.