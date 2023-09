«heute-show»: Oliver Welke kehrt aus der Sommerpause zurück

Neuerung: «heute–show» mit Gebärdensprache

Die 2010 mit dem Grimme–Preis ausgezeichnete ZDF–Sendung wartet ab der ersten Folge nach der Sommerpause mit einer begrüssenswerten Neuerung auf. In der ZDF–Mediathek und der ZDF–App können Zuschauerinnen und Zuschauer die Unterhaltungssendung am Freitag erstmalig mithilfe eines Gebärdensprachdolmetschers verfolgen. Der Sender selbst bezeichnet das als «einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der barrierefreien Angebote im ZDF». «In der Gehörlosen–Community gibt es schon lange eine grosse ‹heute–show›–Fanbase», erklärte Nicola Foltys, Leiterin der Abteilung Barrierefreiheit im ZDF, diesbezüglich.