Hexen, Puppen und mehr: So wird in anderen Ländern Ostern gefeiert

Am Karfreitag findet die Hauptprozession statt, die an den Kreuzweg von Jesus Christus erinnern soll. Der Ostersonntag ist wie in Deutschland der Höhepunkt der Feiertage - die Familie kommt zusammen und zelebriert die Auferstehung Jesu. Allerdings verbrennen die Menschen in manchen Regionen auch eine Strohpuppe, in Erinnerung an den Verräter Judas. In Spanien gibt es auch keinen Osterhasen oder bunte Ostereier, dafür gibt es andere Süssigkeiten - wie etwa das Gebäck «Mona de Pascua».