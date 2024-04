Hier starb die Queen: Charles öffnet Schloss Balmoral für Besucher

Queen Elizabeth II. (1926–2022) verbrachte auf Schloss Balmoral die letzten Wochen vor ihrem Tod. Am 8. September 2022 starb sie auf ihrem geliebten Anwesen in den schottischen Highlands. Wie Royal–Expertin Rebecca English damals in der «Daily Mail» berichtete, war die Königin «von einer Handvoll treuer Mitarbeiter begleitet [worden], die ihr geschworen hatten, bis zum Ende bei ihr zu bleiben». Die Monarchin soll vor Ort noch die Natur genossen und Besuch von Familienmitgliedern und Freunden bekommen haben ... Seither ist viel Zeit vergangen und ihr Erstgeborener Charles (75) der neue König von Grossbritannien geworden – und der macht nun ein Versprechen wahr.