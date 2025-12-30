Hier steigen die grössten Silvester-Partys der Welt

Es ist wieder so weit: Der Jahreswechsel steht an. Nicht nur in Berlin wird Silvester im grossen Stil gefeiert. Auch andere Metropolen auf der ganzen Welt läuten das Jahr mit riesigen öffentlichen Partys ein. Hier einige Beispiele der grössten Feste weltweit, die teilweise Millionen Feierwütige anlocken.
Rio de Janeiro, Brasilien
Ein Klassiker der Silvesterfeiern ist die Réveillon–Party an der Copacabana. Hier begrüssen die Einheimischen und ihre Gäste das neue Jahr mit Samba–Rhythmen und einem grossen Feuerwerk. Die Leute sind dabei ganz in Weiss gekleidet – das soll Glück bringen. Rund zwei Millionen Menschen strömen jährlich an Silvester an den berühmten Strand in Brasilien.
New York City, USA
Ein weiterer legendärer Ort, um Silvester zu feiern, ist New York City. Der Times Square verwandelt sich an diesem Abend in eine riesige Partymeile. Mehr als eine Million Menschen kommen zusammen, um den «Ball Drop» zu beobachten, mehr als eine Milliarde Menschen weltweit verfolgen das Ereignis Medienberichten zufolge im Fernsehen. Dabei wird eine riesige, beleuchtete Kristallkugel von der Spitze des Hochhauses «One Times Square» herabgelassen. Die Zeremonie beginnt 60 Sekunden vor dem Jahreswechsel.
Sydney, Australien
Im australischen Sydney gibt es zum Jahreswechsel eine grosse Show, die zu den bekanntesten der Welt gehört. Jedes Jahr sehen sich etwa eine Million Menschen das spektakuläre Feuerwerk rund um die Harbour Bridge und das Opera House an – dafür bietet die Stadt mehrere Aussichtspunkte. Auch zahlreiche Strandpartys und Open–Air–Feste sind rund um Silvester angesagt.
Las Vegas, USA
Viele Partyhungrige feiern jährlich gemeinsam in der US–Metropole Las Vegas ins neue Jahr, rund um den Las Vegas Strip. Um Mitternacht zündet die Stadt im Bundesstaat Nevada ein majestätisches Feuerwerk. Zuvor heizen Bands auf mehreren Bühnen der Menge ein. Viel Glamour und Partys gibt es die ganze Nacht durch natürlich auch in «Sin City». Etwa 340.000 Menschen sind jedes Jahr dabei.
London, England
Auch in London gibt es ein grosses Feuerwerk zu sehen. Big Ben, Tower Bridge und London Eye erstrahlen dann im besonderen Silvesterglanz und werden von 100.000 Menschen dabei beobachtet. Viele Feiernde kommen zudem am Trafalgar Square zusammen, wo jährlich eine öffentliche Party stattfindet. Anschliessend wird in den zahlreichen Clubs der Stadt weitergefeiert.