Hier steigen die grössten Silvester-Partys der Welt

New York City, USA

Ein weiterer legendärer Ort, um Silvester zu feiern, ist New York City. Der Times Square verwandelt sich an diesem Abend in eine riesige Partymeile. Mehr als eine Million Menschen kommen zusammen, um den «Ball Drop» zu beobachten, mehr als eine Milliarde Menschen weltweit verfolgen das Ereignis Medienberichten zufolge im Fernsehen. Dabei wird eine riesige, beleuchtete Kristallkugel von der Spitze des Hochhauses «One Times Square» herabgelassen. Die Zeremonie beginnt 60 Sekunden vor dem Jahreswechsel.