Hier verbringen die Royals ihren Urlaub

Schottland

Viel Natur geniesst Charles ebenfalls, wenn er in der Heimat Urlaub macht. Jedes Jahr besucht er Dumfries House, ein Herrenhaus in Schottland, und das Castle of Mey, ein schottisches Schloss, das früher seiner Grossmutter Queen Mum (1900-2002) gehörte. Beide Domizile werden durch Organisationen verwaltet, die mit den Royals in Zusammenhang stehen.