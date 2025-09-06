«High Stakes»: Die Poker-Serie lässt Welten aufeinander prallen

Der muslimische Glaube, Astrophysik und Glücksspiel – «High Stakes» lässt Welten aufeinander prallen. Das schafft Raum für verschiedenste, spannende Konflikte, was den Reiz der sechsteiligen Serie ausmacht. In ihrem Grundgerüst erinnert die Serie am Anfang leicht an ein Sportdrama, in dem ein ehemaliger Profi dem Underdog zum Erfolg verhilft. Doch das ändert sich im weiteren Verlauf. Neue Elemente, wie etwa Aylas Glaube, geben dem Genre einen frischen Anstrich. Für Ayla ist Poker nur Mittel zum Zweck, bevor das Glücksspiel sie in eine Abwärtsspirale zieht. Spätestens die Beziehung zwischen Ayla und Vincent, der in eine Lehrerrolle schlüpft, bricht das klassische Schema auf. Entwickelt sich eine Freundschaft, gar Liebe oder ist es am Ende doch nur Kalkül? Die Serie selbst gleicht einem Pokerspiel, bei dem sich niemand in die Karten schauen lässt. Zuschauerinnen und Zuschauern kann es schwerfallen, zu erkennen, wer gerade blufft.