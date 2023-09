Wer spielt auf dem Highfield Festival 2024?

Zu den Headlinern gehören demnach Peter Fox (52) und die Band Provinz, die am Freitag auftreten sollen. Am Samstag headlinen Rise Against und der Rapper Cro (33). Daneben wurden nun angekündigt: Bosse, Ski Aggu, The Kooks, Domiziana, Donots, Flogging Molly, Bukahara, Makko, Ennio, Montreal, Soho Bani, Rogers, Fjørt, Schmutzki, Dilla sowie Antje Schomaker. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen zwei weitere Headliner und insgesamt 16 Acts verkündet werden, die ebenfalls auf dem Festival spielen sollen.