Highland Games: Das macht König Charles' Auftritt so besonders

König Charles ist im August nach Balmoral gereist. Es ist der erste Sommer für die Royals in Schottland seit dem Tod von Queen Elizabeth vor einem Jahr. Ihr Nachfolger wird britischen Medienberichten zufolge voraussichtlich auch am ersten Todestag der Königin, am 8. September, dort sein. Elizabeth II. starb im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral.