Highland Games ohne die Queen: Prinz Charles kommt im Kilt

Für gewöhnlich besucht die Königin das Event, das unter ihrer Schirmherrschaft steht, während ihres sommerlichen Aufenthalts in Schottland. In den beiden vergangenen Jahren hatten die Highland Games aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nicht stattfinden können. In diesem Jahr gab es erstmals einen Stream der Veranstaltung. Es ist also durchaus möglich, dass Queen Elizabeth II. zumindest über das Internet zugesehen hat.