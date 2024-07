«Highlander»: Fantasy-Streifen mit Henry Cavill lässt auf sich warten

Im Rahmen des Mediterrane Film Festival in Malta verrät «John Wick»– und «Highlander»–Chef Chad Stahelski (55) dem Entertainment–Portal «Collider», dass es in rund einem halben Jahr losgehen soll. «Wir beginnen im Januar mit den Dreharbeiten in Schottland», erzählt Stahelski. Gleich nach dem Festival fahre er am Montag nach Schottland, um sich dort letzte mögliche Drehorte anzusehen.