«Highlander» mit Henry Cavill: Regisseur stellt Franchise in Aussicht

Wer das Original von «Highlander» kennt und liebt, der weiss: «Es kann nur einen geben!» Zumindest in Bezug auf das geplante Remake des Klassikers, in dem Henry Cavill (40) anstelle von Christopher Lambert (66) in die Rolle des unsterblichen Connor MacLeod schlüpfen wird, scheint das nicht zu gelten. So verriet «John Wick»–Regisseur Chad Stahelski (54), der die «Highlander»–Neuauflage auf Leinwand bannen will, dass er mit einem Franchise–Gedanken ans Werk gehe. Das erzählte er nun als Gast im «Happy Sad Confused»–Podcast.