«Highlander»-Reboot: Es kann auch einen zweiten geben

Mit der Produktion der Neuauflage werde wohl im kommenden September begonnen. Es sei geplant, in Schottland, England, Hongkong und an weiteren Orten zu drehen. Laut eines Berichts von «ScreenRant» aus dem vergangenen Jahr sei erst geplant gewesen, dass eigentlich zunächst ab Januar 2025 in Schottland gedreht werden sollte, sich die Arbeiten wegen des Wick–Ablegers «From the World of John Wick: Ballerina» verschieben würden. Auch die Veröffentlichung könnte davon betroffen sein. Damals stand noch das Jahr 2026 für einen Kinostart im Raum. Im Netz wird aber mittlerweile spekuliert, dass das Reboot eher 2027 oder 2028 erscheinen dürfte.