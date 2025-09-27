«Highlander»-Remake: Wrestler Drew McIntyre wird Henry Cavills Bruder

Henry Cavill verletzte sich in der «Highlander»–Vorproduktion

Die «Highlander»–Produktion war zuletzt durch eine Verletzung von Hauptdarsteller Cavill ausgebremst. Er zog sich schon in der Vorproduktionsphase des Actionfilms eine Blessur zur. Mit dem schottischen Profi–Wrestler McIntyre stösst jetzt ein zweifacher WWE–Champion zum Cast, der im Jahr 2020 das WWE Royal Rumble gewinnen konnte. Für McIntyre ist es die zweite Filmrolle nach dem wenig geliebten «The Killer's Game» aus dem Jahr 2024.