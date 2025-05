Highlights in München: Entdeckungstour im Herzen von Bayern

In der Isar schwimmen und Gratiskonzerte geniessen

In einer Stadt mit mehr als 1,5 Millionen Bürgerinnen und Bürgern kann der Alltag in München ganz schön hektisch werden. In der Isar–Metropole gibt es mehrere schöne Orte, um die Seele baumeln zu lassen. An warmen Sommertagen ist das Ufer der Isar der perfekte Ort, um das gute Wetter zu geniessen. Viele Münchnerinnen und Münchner entspannen dort oder gehen sogar im Fluss schwimmen. Aber Achtung: An manchen Stellen sind die Strömungen recht stark, was gefährlich werden könnte. Auf dem digitalen Stadtportal «Muenchen.de» können sich Interessierte vorab über die unbedenklichen Spots der Isar informieren.