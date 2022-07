Hilaria Baldwin: Ihre Schwangerschaften haben Spuren hinterlassen

Die schwangere Hilaria Baldwin (38) spricht in einem Instagram-Video über die Veränderungen an ihrem Körper. Die Ehefrau von Hollywood-Star Alec Baldwin (64) erwartet derzeit ihr siebtes Kind und befindet sich bereits im letzten Trimester vor der Geburt. Ihr Körper habe sich «verlangsamt», schreibt sie in der Bildunterschrift zu einem Workout-Clip. Dennoch liebe sie es, während der Schwangerschaften weiter zu trainieren. Die Yoga-Lehrerin sei sehr dankbar dafür, dass sie weiterhin aktiv sein könne.