Hilary Duff kündigt neues Album «Luck...or Something» an

Schauspielerin und Sängerin Hilary Duff (38) hat ihr sechstes Studioalbum angekündigt. «Luck...or Something» soll laut eines Instagram–Posts am 20. Februar 2026 im Handel erscheinen. Es ist das erste Album des ehemaligen Disney–Stars seit «Breathe In. Breathe Out.» aus dem Jahr 2015.
Hilary Duff kündigt autobiografisches Album an
«Ich werde oft gefragt, wie ich nach dem Aufwachsen in dieser Branche noch immer einen klaren Kopf behalten konnte», erklärt Duff in einem Statement, das «Billboard» vorliegt. «Der Albumtitel ist meine Art, diese Frage zu beantworten. Es ist Glück, aber es liegt auch viel Gewicht auf dem ‹...or Something› (auf Deutsch: ‹oder so›). Viele der Dinge, die ich auf diesem Weg erlebt habe, sind darin enthalten, und ich habe das Gefühl, dass das letztendlich das ist, was mich geprägt hat.»
Rückkehr mit «Mature»
Schon Anfang November veröffentlichte Duff die Single «Mature», mit der sie nach einer zehnjährigen Pause ihr musikalisches Comeback feierte. Parallel zur Veröffentlichung kündigte die «Lizzie McGuire»–Darstellerin ihre «Small Rooms, Big Nerves»–Minitour an. Die Konzertreihe startet am 19. Januar in London. Weitere Auftritte sind in Toronto und New York geplant, bevor es am 29. Januar nach Los Angeles geht.
Duff war in den vergangenen Jahren vornehmlich als Schauspielerin aktiv, spielte über sieben Staffeln eine Hauptrolle in der Streaming–Serie «Younger» und war auch im kurzlebigen «How I Met Your Mother»–Spin–off «How I Met Your Father» zu sehen, das allerdings nach nur zwei Staffeln wieder eingestellt wurde.