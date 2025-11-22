Hilary Duff kündigt neues Album «Luck...or Something» an

Hilary Duff kündigt autobiografisches Album an

«Ich werde oft gefragt, wie ich nach dem Aufwachsen in dieser Branche noch immer einen klaren Kopf behalten konnte», erklärt Duff in einem Statement, das «Billboard» vorliegt. «Der Albumtitel ist meine Art, diese Frage zu beantworten. Es ist Glück, aber es liegt auch viel Gewicht auf dem ‹...or Something› (auf Deutsch: ‹oder so›). Viele der Dinge, die ich auf diesem Weg erlebt habe, sind darin enthalten, und ich habe das Gefühl, dass das letztendlich das ist, was mich geprägt hat.»