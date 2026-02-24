Hilary Duff trauert um ihren «Lizzie McGuire»-Vater Robert Carradine

Für Jake Thomas ist der Verstorbene «Familie»

Jake Thomas (36), der in der Disney–Sitcom Carradines Sohn Matt spielte, teilte ebenfalls eine Hommage auf Instagram. «Mein Herz ist heute schwer», liess der Schauspieler wissen. «Ich hatte das Glück, Bobby fast mein ganzes Leben lang zu kennen. Er war einer der coolsten Typen, die man sich vorstellen kann. Witzig, pragmatisch, manchmal etwas mürrisch, immer ein bisschen exzentrisch.» Carradine sei ein talentierter Schauspieler, Musiker und Regisseur gewesen, betonte er. «Aber vor allem war er Familie. Ich habe viele schöne Erinnerungen an die Zeit mit ihm und seiner Familie. Gute Momente, schwierige Zeiten und unzählige Lacher dazwischen.»