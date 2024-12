Hilary Swank teilt seltenes Familienfoto

«Frohe Feiertage euch allen», wünscht Swank in dem Beitrag. «Ich bin so dankbar für diese Gemeinschaft. Ich wünsche allen eine ruhige und erholsame Zeit, so gut wie möglich jedenfalls, während wir alle mit allem jonglieren», schlägt sie ernste, einfühlsame Töne an. «Ich fühle mich so verbunden mit all den Pflegekräften da draussen, die so viele Bälle in der Luft halten und wenig Zeit für sich selbst haben. Und auch mit allen, die in irgendeiner Weise mit einem Verlust zurechtkommen müssen. Trauern ist harte Arbeit, besonders in dieser Zeit des Jahres.»