Hilfe für die Ukraine: Kommen die Megastars für ein Konzert zusammen?

In London wird angeblich ein grosses Benefiz-Konzert geplant, um den Opfern der russischen Invasion in der Ukraine zu helfen. Das berichtet das britische Boulevardblatt «The Sun». Die Veranstalter haben demnach U2, The Rolling Stones, The Killers und Pink dafür angefragt. Die Show soll laut der Zeitung am 24. Juni in Wembley stattfinden. Ein Insider soll der Zeitung gesagt haben: «Es wird riesig.»