Hilfe für Menschen in Ukraine: Sänger Till Lindemann versteigert Bild

Rammstein-Frontmann Till Lindemann (59) weist in einer Instagram Story auf die Versteigerung eines Bildes des Künstlers Marc Jung (36) hin. Der gesamte Erlös der Versteigerung soll demnach an eine Hilfsorganisation gehen, die die Menschen in der Ukraine unterstützt. Um welche Organisation es sich handelt, kündigte Lindemann noch nicht an. Die Versteigerung der Kooperation von Lindemann und Jung mit dem Titel «Peace Please» laufe noch bis zum 20. März um 23:59 Uhr.