Hingucker-Accessoire: Timothée Chalamet fällt mit grünem Schal auf

Chalamet hat offenbar eine Vorliebe für Schals entwickelt. Bei einem Fototermin am Freitag zeigte er sich mit einem hellen Tuch, das er zu seinem braunen Jackett wählte. Zudem entschied er sich bei einer Filmpremiere in Paris am Mittwoch (15. Januar) für einen dünnen, rosafarbenen Schal. Farblich ergänzte er ihn um eine gemusterte Baseball–Cap in Rosa und brachte damit die 2000er Jahre zurück. Zuvor lief er bereits im Anzug und mit einem glänzenden Schal in Dunkelblau über den roten Teppich der Golden Globes.