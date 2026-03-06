Hingucker auf der Paris Fashion Week: 14 Leute stylen Brooke Shields

Auf Instagram feierte Shields im Anschluss ihre «wunderschöne Zeit» in Paris mit Bildern von der Veranstaltung. Sie ist seit Jahrzehnten ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen. Die US–Amerikanerin wurde bereits im Alter von zwölf Jahren durch den Film «Pretty Baby» (1978) berühmt. Nur wenig später folgte mit «Die blaue Lagune» (1980) ein grosser Erfolg. Zuletzt stand die Schauspielerin unter anderem für die romantische Komödie «Mother of the Bride» oder die Serie «All's Fair» vor der Kamera.