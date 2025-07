Hingucker! Die schönsten Maniküre-Trends für den Sommer

Es wird fruchtig

Süsse Früchte dürfen bei keinem Picknick fehlen – auch nicht auf den Nägeln. Erdbeeren, Kirschen und Melonen, aber auch Zitrusfrüchte werden an den Händen zum Eyecatcher. Am einfachsten gelingt das Design, wenn der ganze Nagel in Form einer Frucht gestaltet wird – zum Beispiel als Erdbeere oder aufgeschnittene Zitrone. Mehr Fingerspitzengefühl erfordert das Aufpinseln kleiner Frucht–Details. Besonders cool wirkt die Maniküre, wenn kein Nagel dem anderen gleicht. Für Abwechslung sorgen Muster wie Streifen und Karos. Diese sollten farblich auf die restlichen Designs abgestimmt werden.