Hingucker im Zebramuster: Hier zeigt Heidi Klum viel Bein

Heidi Klum (50) hat am Dienstagabend einmal mehr für Aufsehen auf dem roten Teppich gesorgt. Im Rahmen einer weiteren Live–Show der derzeit aktuellen 18. Staffel von «America's Got Talent» zeigte sich die Jurorin in einem knappen, trägerlosen Glamour–Kleid. Die Robe bestach vor allem durch verschiedene Zebramuster aus grünen, braunen, weissen und schwarzen Pailletten.