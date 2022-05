Mit Glamour und extravaganten Roben wird in Cannes nicht gespart. Bei der Eröffnung der 75. Internationalen Filmfestspiele am Dienstag war Schauspielerin Katherine Langford (26) aber zweifellos einer der Hingucker auf dem roten Teppich. Der «Tote Mädchen lügen nicht»-Star begeisterte in einer schillernden Paillettenrobe von Prada.