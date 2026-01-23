Hinnerk Schönemann erinnert sich nicht an Filmküsse

Einen vierbeinigen Kollegen hat Schönemann hingegen noch nie geküsst: Holly, den Weimaraner aus der ARD–Serie «Nord bei Nordwest». «Ich habe Holly eigentlich nie geküsst», stellte der Schauspieler klar. Zwar komme es vor, dass der Hund ihn bei Dreharbeiten ablecke, etwa wenn seine Figur im Film aufwachen müsse. «Aber das war auch nie ein Gefühlskuss.» An diesem Zustand möchte Schönemann auch nichts ändern. Auf die Frage nach einem ersten Kuss mit dem tierischen Serienpartner reagierte er wenig enthusiastisch: «Wenn Holly die Alternative ist, nehme ich immer Ulli Noethen.»