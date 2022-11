Hinter diesen Shows steckte Stefan Raab seit seinem TV-Rückzug

«Das Ding des Jahres»

Von 2018 bis 2020 lief die Erfindershow «Das Ding des Jahres» bei ProSieben über die Bildschirme. Stefan Raab hatte nicht nur die Idee für das Format, sondern war auch der Produzent. In «Das Ding des Jahres» traten Erfinder in Duellen gegeneinander an. Im Finale stimmte das Publikum über die beste Innovation ab. Dem Sieger winkte ein Preisgeld von 100.000 Euro. In der ersten Staffel konnte sich der Gewinner noch über einen Werbedeal in Höhe von 2,5 Millionen Euro freuen.