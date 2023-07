Im Jahr 2015 ging «Rolling Loud» als überschaubare eintägige Veranstaltung in Miami an den Start. Mittlerweile hat es sich zur grössten HipHop-Festivalreihe der Welt mit über 200.000 Zuschauern gemausert, mit weiteren Ablegern in den USA, Australien, Hongkong, Rumänien, Portugal - und in diesem Jahr auch in Rotterdam, dem thailändischen Pattaya und der bayerischen Landeshauptstadt München.